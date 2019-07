Der indonesische Präsident Widodo will durch den Bau einer riesigen Ufermauer die Hauptstadt Jakarta vor dem Untergang bewahren.

"Dieses Großprojekt wird schnell verwirklicht werden müssen, um zu verhindern, dass Jakarta im Meer versinkt", sagte er der Nachrichtenagentur AP. Der Zeitplan für das umgerechnet knapp 38 Milliarden Euro teure Projekt sei eng. Experten sagten voraus, wenn die Entwicklung so weiter gehe, stehe 2050 ein Drittel Jakartas unter Wasser.



Die Stadt hat zehn Millionen Einwohner, in der näheren Region leben weitere 20 Millionen. Weil es kein leistungsfähiges Trinkwassernetz gibt, zapfen Einwohner und Industrie das Grundwasser an. Dadurch senkt sich jedoch der Boden ab, im Durchschnitt etwa zehn Zentimeter pro Jahr. Dazu kommt das Ansteigen des Meeresspiegels infolge der Klimaveränderungen.