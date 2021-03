Der Reggae-Musiker Bunny Wailer ist tot.

Er starb im Alter von 73 Jahren in seinem Heimatland Jamaika. Bunny Wailer hatte in den 1960er-Jahren gemeinsam mit Peter Tosh und Bob Marley die Gruppe "The Wailers" gegründet. Nach seinem Ausstieg war Wailer als Solo-Künstler erfolgreich und wurde unter anderem mit drei Grammys ausgezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.