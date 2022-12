Mittelamerika

Auf Jamaika leben rund 2,8 Millionen Menschen. (dpa / picture alliance / Frank Rumpenhorst)

Die Maßnahme zielt auf bestimmte Bereiche der Hauptstadt Kingston und auf sechs Verwaltungsbezirke des Karibikstaats - darunter jene mit bei Touristen beliebten Orten wie Montego Bay. Strafverfolgungsbehörden dürfen dort nun Verdächtige ohne Haftbefehl festnehmen und Gebäude ohne Durchsuchungsbefehl stürmen. Kritik kommt von der Opposition und Menschenrechtsaktivisten.

In dem Inselstaat mit rund 2,8 Millionen Einwohnern gab es nach Polizeiangaben im laufenden Jahr bereits über 1.400 Morde. Zum Vergleich: Die US-Metropole Chicago meldete mit einer ähnlichen Einwohnerzahl für dieses Jahr 643 Morde. Bandenkriminalität ist in mehreren Ländern der Region ein großes Problem - darunter in El Salvador und Haiti.

