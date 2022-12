Auf Jamaika leben rund 2,8 Millionen Menschen. (dpa / picture alliance / Frank Rumpenhorst)

Betroffen sind auch beliebte Touristenorte und die Hauptstadt Kingston. Strafverfolgungsbehörden dürfen dort Verdächtige ohne Haftbefehl festnehmen und Gebäude ohne Durchsuchungsbefehl stürmen.

In dem Inselstaat mit rund 2,8 Millionen Einwohnern gab es nach Polizeiangaben im laufenden Jahr bereits über 1.400 Morde. Ähnlich wie in El Salvador und Haiti ist die Bandenkriminalität in Jamaika ein großes Problem.

