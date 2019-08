Gegen den ehemaligen Radprofi Jan Ullrich ist rund ein Jahr nach einem Angriff auf eine Escort-Dame ein Strafbefehl in Höhe von 7.200 Euro erlassen worden.

Es gehe um den Verdacht der Körperverletzung und versuchten Nötigung, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main auf Anfrage der Nachrichtenagentur SID mit. Ullrich soll im August vergangenen Jahres die Frau in einem Hotelzimmer in Frankfurt gewürgt und ihr gegen den Arm geschlagen haben. Er war den Angaben zufolge vermindert schuldfähig gewesen, weil er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand.