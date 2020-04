Das Jahr 1989 endete in Euphorie. Das Jahr 1990 brachte weitaus vielfältigere Gefühle zum Vorschein: neben Hoffnung, Enthusiasmus und Genugtuung auch Trauer, Angst und Wut. Ja, das Jahr 1990 war das aufwühlendere und intensivere, zumindest in den beiden Deutschlands. Es war das längere Jahr. So viel ist in diesem Jahr passiert, so viel hat sich in ihm entschieden und das Leben von Millionen auf Jahrzehnte hinaus bestimmt. Es kommt einer archäologischen Mammutaufgabe gleich, all die verschiedenen Erinnerungs- und Gefühlsschichten freizulegen und zugleich die reiche Chronologie der Ereignisse im Blick zu behalten. Jan Wenzel hat sich dieser Aufgabe gestellt und zeigt in "Das Jahr 1990 freilegen" wie nebenbei, was das Medium Buch in der Kombination von Text und Bild alles vermag.

Mit dem Autor Jan Wenzel diskutieren Ute Mahler, Fotografin und Gründerin der Foto-Agentur Ostkreuz, sowie der in Leipzig lebende Journalist und Dichter Jörg Schieke. Es moderiert Tobias Lehmkuhl.

Jan Wenzel (Hrsg.): "Das Jahr 1990 freilegen"

Spector Books, Leipzig. 592 Seiten, 36 Euro.

Die Sendung wird ausnahmsweise ausschließlich am Sonntag, 26.04.2020 von 00.05 - 02:00 Uhr im Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlt.