Das teilte ein Parteisprecher nach einer Krisensitzung des Bundesvorstands am späten Abend der Deutschen Presse-Agentur mit. Wissler habe damit eine entsprechende Bitte des Vorstands angenommen.

Hennig-Wellsow hatte gestern ihren Rücktritt mit sofortiger Wirkung erklärt. In ihrer Erklärung hatte sie ein vernichtendes Fazit der aktuellen Situation der Linkspartei gezogen. Das Versprechen, Teil eines Politikwechsels nach vorn zu sein, habe man aufgrund der eigenen Schwäche nicht einlösen können. Ihren Rücktritt hatte die 44-Jährige mit ihrer privaten Lebenssituation und auch damit begründet, dass die Partei neue Gesichter brauche. Sie erklärte zudem, der Umgang mit Sexismus in den eigenen Reihen habe eklatante Defizite in der Partei offen gelegt.

Hennig-Wellsow führte die Linke gemeinsam mit ihrer Ko-Vorsitzenden Wissler seit Ende Februar 2021.

