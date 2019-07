Bei einem Brand in einem Gebäude im japanischen Kyoto sind nach jüngsten Angaben mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen.

39 Personen wurden verletzt, mehrere davon schwer, wie die Behörden mitteilten. Das Feuer ereignete sich in einem Trickfilm-Studio. Es besteht der dringende Verdacht auf Brandstiftung. Ein Mann wurde festgenommen. Laut Medienberichten hatte er in dem Gebäude eine brennbare Flüssigkeit verspritzt und angezündet. Er soll die Tat gestanden haben; über das Motiv ist noch nichts bekannt.



Der japanische Regierungschef Abe äußerte sich bestürzt. Er schrieb per Twitter, es sei schwer, angesichts dieser Tragödie die richtigen Worte zu finden. Abe kondolierte den Angehörigen der Toten.