Nach dem Erdbeben im Norden Japans ist die Zahl der Todesopfer auf 37 gestiegen.

Die Behörden der Insel Hokkaido teilten mit, zwei Menschen würden noch vermisst. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach weiteren Opfern. Das Erdbeben der Stärke 6,7 am Donnerstag hatte in der Ortschaft Atsuma mehrere Erdrutsche ausgelöst.