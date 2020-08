Japans Premierminister Abe hat zum Gedenken an die Kapitulation seines Landes im Zweiten Weltkrieg vor 75 Jahren dem umstrittenen Yasukuni-Schrein eine Opfergabe zukommen lassen.

In dem Heiligtum im Herzen Tokios wird der in Kriegen für das japanische Kaiserreich Gestorbenen gedacht - unter ihnen sind auch verurteilte und hingerichtete Kriegsverbrecher. Erstmals seit 2016 pilgerte mit Umweltminister Koizumi eines von Abes Kabinettsmitgliedern zum Yasukuni-Schrein.



Abe selbst hatte ihn zuletzt im Dezember 2013 besucht und damit scharfe Kritik ausgelöst. Seither hat er es bei Opfergaben belassen. Besuche japanischer Politiker und Opfergaben im Yasukuni-Schrein in Tokio lösten in der Vergangenheit immer wieder Spannungen mit China sowie Südkorea aus, gegen die Japans Aggressionen im Zweiten Weltkrieg gerichtet waren.