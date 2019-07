In Japan hat die Koalition von Ministerpräsident Abe die Zwei-Drittel-Mehrheit bei der Teilwahl der zweiten Parlamentskammer verfehlt.

Seine Liberaldemokratische Partei und ihr Partner Komeito eroberten zwar die Mehrheit der Sitze, für eine verfassungsändernde Mehrheit reichte es aber nicht. Im Unterhaus verfügt Abe darüber. Um Änderungen an der pazifistisch orientierten Nachkriegsverfassung Japans vorzuschlagen und ein Referendum darüber anzusetzen, wäre eine solche Mehrheit auch im Oberhaus notwendig gewesen. Abe will das japanische Militär in den internationalen Konfliktregionen einsetzen, bislang ist dies nicht erlaubt.