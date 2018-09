Mehr als sieben Jahre nach dem Reaktorunglück in Fukushima hat die japanische Atomaufsicht erlaubt, dass ein fast 40 Jahre altes Kraftwerk wieder ans Netz geht.

Wie japanische Medien berichten, soll der Reaktor in der Nähe von Tokio wieder in Betrieb genommen werden. Wann dies geschehen solle, sei noch unklar. Nach dem Tsunami und dem Erdbeben im März 2011 war die Anlage von der externen Stromversorgung abgeschnitten worden. Anschließend waren sämtliche Atomkraftwerke heruntergefahren worden. Nur einige Reaktoren sind wieder in Betrieb.