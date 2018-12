Der in Japan inhaftierte Automanager Ghosn kommt zunächst nicht frei.

Ein Gericht in Tokio verlängerte die Untersuchungshaft für den Renault-Chef um zehn Tage. Die Richter stützten sich auf einen neuen Haftbefehl, der erst am Freitag ausgestellt worden war. Dabei geht es um den Verdacht, dass der Manager in seiner Zeit als Nissan-Chef einen persönlichen Investitionsverlust auf den Konzern abgewälzt haben könnte.



Ghosn war im November wegen angeblicher Verstöße gegen Börsenauflagen festgenommen worden. Er soll jahrelang ein zu niedriges Einkommen deklariert und sich persönlich an Firmenkapital von Nissan bereichert haben. Nissan und der japanische Autohersteller Mitsubishi haben Ghosn als Verwaltungsratsvorsitzenden abgesetzt. Renault hält offiziell an ihm als Vorstandsvorsitzenden fest.