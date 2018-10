Die Beziehungen zwischen Japan und China befinden sich nach Einschätzung des japanischen Regierungschefs Abe an einem historischen Wendepunkt.

Bei seinem Besuch in Peking erklärte er, es gebe neue Möglichkeiten zur Kooperation, etwa in den Bereichen Infrastruktur, Logistik, Gesundheit und Finanzdienstleistung. Auch mit Blick auf die Nordkorea-Politik kündigte Abe eine engere Zusammenarbeit an. Sein chinesischer Amtskollege Li Keqiang sagte, nach jahrelangen Spannungen seien die bilateralen Beziehungen wieder auf dem Weg der Normalisierung.



Abes Besuch in China ist der erste eines japanischen Regierungschefs seit sieben Jahren.