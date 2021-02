Japans Regierung hat den Corona-Ausnahmezustand um einen Monat verlängert.

Er gilt nun im Großraum Tokio und weiteren Regionen bis zum 7. März. Der Ausnahmezustand in Japan ist weniger strikt als die Corona-Maßnahmen in vielen anderen Ländern. Bars und Restaurants dürfen bis 20 Uhr geöffnet bleiben. Die Menschen sind aufgerufen, möglichst von zu Hause aus zu arbeiten.



Zuletzt hatte eine neue Infektionswelle das japanische Gesundheitssystem an seine Grenzen gebracht. Tokio und andere Regionen verzeichneten Rekordwerte bei den Neuinfektionen. Seit der Ausrufung des Ausnahmezustands im Januar geht die Zahl zurück.



Die japanischen Regierung hält daran fest, im Juli die Olympischen Sommerspiele in Tokio zu eröffnen.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.