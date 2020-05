In Japan hat die Regierung den Corona-Notstand für alle Landesteile vorzeitig aufgehoben.

Ministerpräsident Abe teilte mit, dies gelte jetzt auch für den Großraum Tokio sowie die nördlichste Provinz Hokkaido. Ursprünglich sollten die Einschränkungen bis zum 31. Mai gelten. Bis dahin sollten alle Bewohner möglichst zu Hause zu bleiben. Konkrete Ausgangsverbote gab es aber nicht. Abe erklärte, man habe die Corona-Ausbreitung so weit eingedämmt, dass die Menschen wieder normal ins Freie dürften und die Geschäfte wieder öffnen könnten.



In Japan ist die Infektionsrate seit einiger Zeit rückläufig. Nach der jüngsten Statistik haben sich nachweislich rund 17.300 Menschen mit dem Virus angesteckt, 850 Japaner sind an oder mit Corona gestorben.