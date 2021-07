In Tokio soll während der Olympischen Sommerspiele wieder der Corona-Notstand ausgerufen werden.

Über entsprechende Pläne der japanischen Regierung berichten mehrere lokale Medien. Demnach wird es immer wahrscheinlicher, dass bei den Wettkämpfen keine Zuschauer anwesend sein werden.



In Japan steigen gut zwei Wochen vor der Eröffnungsfeier am 23. Juli die Infektionszahlen wieder an. Heute wurden für die Hauptstadt Tokio 920 neue Fälle gemeldet. Das ist der höchste Wert seit Mitte Mai. Die neuen Notfallmaßnahmen sollen voraussichtlich bis zum 22. August gelten, also über das Ende der Spiele am 8. August hinaus. Es wäre dann der insgesamt vierte Corona-Notstand für Tokio.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.