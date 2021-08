Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen hat Japan den Corona-Notstand erneut ausgeweitet.

Nach offiziellen Angaben gilt er nun in unterschiedlicher Form in 33 der 47 Präfekturen des Landes. Auch in Tokio ist der Notstand ausgerufen, wo derzeit die Paralympics stattfinden. In der japanischen Hauptstadt liegt die Zahl der täglichen Neuinfektionen bei etwa 5.000. Betroffen sind vor allem weitgehend ungeimpfte Menschen im Alter von 20 bis 59 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.