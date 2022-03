Japan und Russland streiten sich um die Inselgruppe der Kurilen, hier ein Bild von Shikotan Island, eine der größten Inseln der Kurilen. (Imago/ITAR-TASS)

Dieses Verhalten der russischen Regierung sei völlig inakzeptabel, sagte Ministerpräsient Kishida in Tokio. Das Außenministerium in Moskau hatte den Schritt damit begründet, dass Japan sich für einen antirussischen Kurs entschieden habe. Japan hat sich den Sanktionen des Westens gegen Russland angeschlossen, die nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine verhängt wurden.

Das Verhältnis zwischen beiden Staaten wird seit Jahrzehnten durch den Streit um die Kurilen belastet. Der Archipel liegt zwischen Russlands Halbinsel Kamtschatka und Japans Insel Hokkaido. Japan hatte die Inseln nach der Kapitulation im Zweiten Weltkrieg an die Sowjetunion verloren. Russland lehnt eine Rückgabe der Inseln ab. Der Streit verhindert seit langem den Abschluss eines Friedensvertrags zwischen Russland und Japan.

