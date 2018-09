Bei dem starken Erdbeben im Norden Japans unweit der Stadt Sapporo sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

Das teilte ein Sprecher der Regierung mit. Mehr als 120 Menschen erlitten örtlichen Medienberichten zufolge Verletzungen. Mehr als 30 Personen werden vermisst, nachdem Erdrutsche Häuser in der Stadt Atsuma verschüttet hatten. Das Fernsehen zeigte Bilder von teilweise völlig zerstörten Häusern und Straßen. In rund drei Millionen Haushalten auf Japans nördlichster Hauptinsel Hokkaido fiel der Strom aus. US-Seismologen gaben die Stärke des Bebens mit 6,6 an.