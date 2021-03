Der Nordosten Japans ist erneut von einem starken Erdbeben erschüttert worden.

Wie der Fernsehsender NHK berichtet, hatte es eine Stärke von 7,2. Eine Tsunamiwarnung wurde inzwischen wieder aufgehoben. Meldungen über mögliche Opfer oder größere Schäden gibt es bislang nicht.



Das Beben ereignete sich nahe der Reaktor-Ruine von Fukushima, wo vor zehn Jahren ein Beben einen Tsunami ausgelöst und eine Atomkatastrophe verursacht hatte. In der Ruine sowie in den umliegenden Kernkraftwerken stellten die Betreiberkonzerne nach eigenen Angaben keine neuen Schäden fest. In der vergangenen Woche waren aus derselben Region schon einmal Erschütterungen gemeldet worden.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.