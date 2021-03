Der Nordosten Japans ist erneut von einem starken Erdbeben erschüttert worden.

Die Meteorologiebehörde meldete eine Stärke von 7,2 vor der Küste der Region Miyagi im Pazifik. Eine Tsunamiwarnung wurde wieder aufgehoben. Meldungen über mögliche Opfer oder größere Schäden gab es nicht. Allerdings fiel in einigen Gebieten der Strom aus und der Schnellzugverkehr wurde unterbrochen.



Die japanische Atomaufsichtsbehörde erklärte, eine Überprüfung der Nuklearanlagen in der Region habe keine Auffälligkeiten ergeben. Dies gelte auch für die Ruine des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi. Dort hatte ein Seebeben vor zehn Jahren einen Tsunami und in dessen Folge eine Atomkatastrophe verursacht.



Japan liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, wo die Gefahr von Beben erhöht ist. Bereits im Februar hatte es in der Nähe von Fukushima ein Erdbeben gegeben.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.