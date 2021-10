Eine Gruppe von Exil-Nordkoreanern geht in Japan gerichtlich gegen die Regierung in Pjöngjang vor.

In einem eher symbolischen Schritt lud ein Gericht in Tokio Machthaber Kim Jong Un vor. Die Kläger werfen Pjöngjang staatlich organisierte Entführungen vor und fordern Entschädigung. In dem Verfahren geht es um Rückführungsprogramme, bei denen zwischen 1959 und 1984 mehr als 90.000 Menschen aus Japan nach Nordkorea übersiedelten. Pjöngjang wird vorgeworfen, die mehrheitlich ethnischen Koreaner, aber auch deren japanische Ehepartner, mit Propaganda von einem "Paradies auf Erden" in das Land gelockt zu haben.

