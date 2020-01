In Japan gibt es Überlegungen, kontaminiertes Wasser aus dem 2011 weitgehend zerstörten Atomkraftwerk in Fukushima ins Meer zu leiten.

Ein vom Industrieministerium einberufenes Expertengremium sprach von einer realistischen Option. Diese Methode werde auch bei anderen Atomreaktoren angewandt. Ein weiterer Vorschlag des Gremiums sieht die Freisetzung des Wassers in die Luft mittels Verdampfung vor. Bislang pumpt der Akw-Betreiber Tepco das kontaminierte Wasser aus der Anlage ab und bewahrt es in Tanks auf. Weil der Platz zur Aufbewahrung in Fukushima knapp wird, steht die japanische Regierung unter Druck, bald eine Entscheidung zu treffen.