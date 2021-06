Die Olympischen Spiele in Tokio sollten laut einem Expertenbericht wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer stattfinden.

Dies wäre angesichts der Ansteckungsrisiken die am wenigsten riskante und deshalb wünschenswerte Option, heißt es in dem Dokument, das in Tokio vorgestellt wurde. Ansonsten drohten ein erneuter Anstieg der Infektionen und weitere Belastungen für das japanische Gesundheitssystem, schreiben die Experten. Sie verweisen darauf, dass sich die Menschen nicht nur in den Sportstätten, sondern anschließend häufig auch in Gruppen in Restaurants und Bars treffen dürften. Bislang schließt das olympische Organisationskomitee lediglich Zuschauer aus dem Ausland aus.



Der Bericht wurde unter der Leitung des nationalen Gesundheitsberaters Omi erstellt, der einer Durchführung der Spiele grundsätzlich kritisch gegenübersteht. Die japanische Regierung beharrt dagegen bislang auf den Spielen, obwohl auch die Bevölkerung skeptisch ist.

