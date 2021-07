Zum Schutz der Olympischen Spiele in Tokio mobilisiert Japan fast 60.000 Polizisten.

Das gab die nationale Polizeibehörde bekannt. Auch nach der Entscheidung, Zuschauer wegen der Corona-Krise von nahezu allen Wettkämpfen auszuschließen, sei die ursprünglich geplante Zahl der Beamten nur geringfügig reduziert worden. Die Polizisten sollen Terroranschläge sowie Cyber-Angriffe verhindern. Die wegen der Pandemie um ein Jahr verschobenen Spiele beginnen am 23. Juli.



UNO-Generalsekretär Guterres appellierte an alle Konfliktparteien weltweit, die traditionelle Olympische Waffenruhe einzuhalten. Diese gilt von heute an bis zum 12. September. Die Waffenruhe ist eine Tradition, die es schon zu Zeiten der Olympischen Spiele des Altertums gab.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.