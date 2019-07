In Japan haben Forscher die Erlaubnis erhalten, menschliche Organe in Tieren zu züchten.

Das Wissenschaftsministerium genehmigte nach eigenen Angaben ein entsprechendes Projekt an der Universität Tokio. Die Wissenschaftler wollen menschliche Stammzellen in Embryonen von Mäusen einpflanzen, die aufgrund von Genmanipulationen keine eigene Bauchspeicheldrüse entwickeln. Die Forscherinnen und Forscher erwarten, dass die heranwachsenden Föten daher ein Organ aus menschlichen Zellen bilden. Die Föten sollen vor der Geburt getötet werden. Langfristig geht es darum, Spenderorgane für Menschen in Tieren zu züchten.



Andere Wissenschaftler äußerten Bedenken. Der Moraltheologe Lob-Hüdepohl vom Deutschen Ethikrat sagte der Katholischen Nachrichtenagentur, es müsse ausgeschlossen werden, dass sich ein echtes Mensch-Tier-Mischwesen entwickle.