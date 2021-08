In der japanischen Provinz Okinawa darf der Corona-Impfstoff des Herstellers Moderna vorerst nicht mehr verwendet werden.

Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden in einigen Ampullen Fremdstoffe gefunden. Das Gesundheitsministerium in Tokio untersucht derzeit den Zusammenhang zwischen dem Tod zweier Männer und verunreinigter Moderna-Ampullen. Deshalb hatte die Regierung bereits am Donnerstag die Verwendung von drei Chargen des Impfstoffs gestoppt. Diese sollen in Spanien hergestellt worden sein. Der in Okinawa genutzte Impfstoff stammt Medienberichten zufolge nicht aus den betroffenen Chargen.



Das US-Unternehmen Moderna teilte mit, es gebe zum jetzigen Zeitpunkt keine Belege dafür, dass die Todesfälle durch den Impfstoff verursacht worden seien.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.