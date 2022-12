Neue Sicherheitsdoktrin

Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida will Medienberichten zufolge die Sicherheitsdoktrin seines Landes verändern. (AP / Andres Kudacki)

Lokale Zeitungen melden, dass die Sicherheitspolitik des Landes in Zukunft nicht mehr ausschließlich auf Verteidigung ausgerichtet sein soll. Vielmehr solle die japanische Armee in die Lage versetzt werden, feindliche Raketenstellungen auszuschalten, und Waffen für einen Gegenschlag bekommen. Den Berichten zufolge will Premierminister Kishida die veränderte Sicherheitsdoktrin heute vorlegen. Seine Regierung reagiert damit auf Nordkoreas Raketen- und Atomwaffenprogramm und chinesisches Machtstreben.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.