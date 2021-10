Der frühere japanische Außenminister Kishida ist neuer Premierminister seines Landes.

Das Parlament in Tokio wählte den 64-jährigen Vorsitzenden der Regierungspartei LDP zum Nachfolger des bisherigen Regierungschefs Suga, der Anfang September nach einem Jahr im Amt seinen Rückzug bekanntgegeben hatte. Suga stand zuletzt in der Kritik. In der Öffentlichkeit wurde seine Reaktion auf die Corona-Pandemie als mangelhaft empfunden. Für Unmut sorgte auch die Entscheidung, die Olympischen Spiele entgegen dem Rat zahlreicher Experten nicht abzusagen.



Kishida will im Laufe des Tages sein Kabinett vorstellen. Japanischen Medienberichten zufolge plant er, bereits am 31. Oktober Neuwahlen abzuhalten.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.