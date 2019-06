In der japanischen Hafenstadt Osaka hat der zweite und entscheidende Tag des G-20-Gipfels begonnen.

Unklar ist, ob sich die Staats- und Regierungschefs auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen können. Besonders in der Klimapolitik gibt es Differenzen. Die Europäer wollen nicht zulassen, dass die Abschlusserklärung in diesem Punkt hinter frühere Aussagen der G-20 zurückfällt.



Vor dem Hintergrund des Handelsstreits steht ein Treffen von US-Präsident Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi auf dem Programm.



Bei einem Treffen mit Saudi-Arabiens Kronprinz bin Salman am Rande des Gipfels lobte Trump, dieser würde das Königreich gesellschaftlich öffnen und Frauen mehr Freiheiten gewähren. Er nannte bin Salman "seinen Freund". Fragen nach der mutmaßlichen Verwicklung des saudischen Kronprinzen in den Mord an dem Journalisten Jamal Kashoggi ignorierte der US-Präsident.