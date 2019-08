Japan hat heute der Opfer des Atombombenabwurfs auf Hiroshima vor 74 Jahren gedacht.

Bei der Gedenkzeremonie im Friedenspark in Hiroshima legten die Menschen zum Zeitpunkt des Abwurfs eine Schweigeminute ein. Im Beisein von Premierminister Abe wurden Kränze niedergelegt. Der Bürgermeister der Stadt rief sein Land auf, dem Atomwaffen-Verbotsvertrag von 2017 beizutreten.



Am 6. August hatte ein US-Kampfflugzeug die erste im Krieg eingesetzte Atombombe über Hiroshima abgeworfen, die zweite traf drei Tage später Nagasaki. Zehntausende Menschen wurden sofort getötet. An den Folgeschäden starben bis Ende 1945 weitere 140.000 Menschen.