Nach dem Skandal um gefälschte Aufnahmetests an einer medizinischen Hochschule in Japan verlangen mehrere Frauen eine Entschädigung.

Mehr als 20 abgelehnte Bewerberinnen wollen die private Medizin-Universität in Tokio auf Schadenersatz verklagen, wie ihre Anwälte mitteilten. Die Hochschule hatte eingeräumt, jahrelang systematisch ihr Aufnahmeverfahren manipuliert zu haben, um die Zahl weiblicher Studenten niedrig zu halten. Die Universität hatte sich damit gerechtfertigt, dass japanische Frauen ohnehin oftmals kurz nach dem Abschluss aus dem Beruf aussteigen, wenn sie Kinder bekommen.



Die Frauen, die sich ab 2006 vergeblich an der Universität beworben hatten, verlangen jeweils rund 775 Euro als Entschädigung für "seelische Qualen". Außerdem soll die Hochschule ihnen die Gebühren für die Aufnahmetests sowie die Reisekosten zurückerstatten. Unter den Klägerinnen sind eine Ärztin und Studentinnen, die inzwischen an anderen Medizin-Unis studieren. Einige Frauen ergriffen zwischenzeitlich andere Berufe. Die Klägerinnen können nach Angaben ihrer Anwälte bislang nicht beweisen, dass sie Opfer von Diskriminierung geworden sind. Sie verlangen daher von der Hochschule, ihre Testergebnisse offenzulegen.



Eine Untersuchung der japanischen Regierung deckte ähnliche Machenschaften auch an anderen Medizin-Hochschulen auf.