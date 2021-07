Zwei US-Amerikaner, die dem früheren Nissan-Chef Ghosn zu seiner Flucht aus Japan verholfen haben, müssen ins Gefängnis.

Das Bezirksgericht in Tokio verurteilte einen 60 Jahre alten früheren Elite-Soldaten zu zwei Jahren Haft, seinen Sohn zu einem Jahr und acht Monaten. Die beiden hatten sich schuldig bekannt, Ghosn in einer für Musikinstrumente deklarierten Kiste per Privatjet außer Landes gebracht zu haben.



Der Manager war im November 2018 in Tokio unter anderem wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen festgenommen und angeklagt worden. Im April 2019 kam er unter strengen Auflagen auf Kaution aus der Untersuchungshaft. Er floh im Dezember mit Hilfe der Amerikaner in den Libanon.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.