Japans Hauptstadt Tokio hat den höchsten Wert an Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden seit Ausbruch der Pandemie gemeldet. Spätestens hier wirft das die Frage auf: Können die ohnehin bereits auf 2021 verschobenen Olympischen Spiele überhaupt stattfinden?

Die Behörden Tokios bestätigten heute 224 neue Infektionsfälle, wie der Fernsehsender NHK berichtete. Schon seit der Aufhebung des landesweiten Corona-Notstandes am 25. Mai steigen die Ansteckungs-Zahlen wieder. Die Regierung hatte den Notstand damals mit der Begründung aufgehoben, dass die Pandemie so gut wie unter Kontrolle sei. Doch nun schüren die aktuellen Zahlen die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle - und damit um die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2021.



Seit Ausbruch der Corona-Pandemie gab es in Japan bisher mehr als 21.100 bestätigte Infektionsfälle, 995 Menschen starben den NHK-Angaben zufolge. Wegen der Krise hatten Japan und das Internationale Olympische Komitee (IOC) Ende März nach langem Zögern die Spiele verschoben. Sie sollen nun vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 stattfinden, im Anschluss soll es bei den Paralympics um Medaillen gehen.

Spiele sollen weniger kosten

Japans Olympia-Organisatoren halten bislang an der Planung für 2021 fest, wollen die Sommerspiele aber einfacher halten als ursprünglich für diesen Sommer geplant. Man wolle die Kosten für die Spiele deutlich reduzieren. Zu konkreten Details der geplanten Vereinfachung der Spiele wollte sich der Chef des japanischen Organisationskomitees, Toshiro Muto, nicht äußern. Die Zahl der Athleten solle aber nicht verändert werden - und auch das wirft Fragen auf.



Olympische Spiele sind organisatorisch eine andere Herausforderung als ein internationales Fußballturnier. John Coates, Vorsitzender der IOC-Koordinierungskommission für Tokio, wies auf die Größe der Spiele hin. "Wir haben echte Probleme, weil wir Athleten haben, die aus 206 verschiedenen Nationen kommen", sagte das IOC-Mitglied in einer vom australischen Medienkonzern News Corp organisierten Presserunde. Es sei schwierig, zehntausende Menschen zu untersuchen. "Wir haben 11.000 Athleten, 5.000 Offizielle und Trainer, 20.000 Medienvertreter, 4.000 Menschen arbeiten derzeit im Organisationskomitee, und 60.000 Volunteers kommen", zählte Coates auf. Hinzu kommen später mehr als 4.000 paralympische Athleten. Dadurch würden sich für die Organisation der Spiele jede Menge Fragen ergeben.

Quarantäne für Olympisches Dorf?

"Stellen wir das Olympische Dorf unter Quarantäne? Müssen alle Athleten in Quarantäne? Beschränken wir die Zuschauerzahl? Trennen wir die Sportler von der Mixed Zone, wo sich die Medien aufhalten?", fragte Coates.



Angesichts der großen Zahl an beteiligten Menschen wäre ein Impfstoff für Olympia wichtig. Der frühere Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe hegt bereits Zweifel an der Austragung. "Ich glaube, dass man noch in diesem Jahr einen Impfstoff oder ein wirkungsvolles Medikament haben müsste, damit die Spiele im kommenden Jahr stattfinden können", sagte der 30-Jährige vom LAZ Zweibrücken im Eurosport-Podcast.

Absage kein Tabu mehr

Sogar die IOC-Führung spekulierte zuletzt über eine Absage. Laut Coates kann selbst die Herstellung eines Impfstoffes die Olympischen Spiele von Tokio eventuell nicht mehr retten. "Wir können nicht noch einmal verschieben, und wir müssen davon ausgehen, dass es keinen Impfstoff oder nicht genug davon geben wird, um ihn auf der ganzen Welt zu verteilen", warnte Coates.



IOC-Präsident Thomas Bach hatte die Haltung der lokalen Organisatoren unterstützt, die Spiele von Tokio gänzlich abzusagen, falls der Termin im kommenden Jahr nicht zu halten ist. Auch Geisterspiele will Bach nicht. "Der Olympische Geist beruht auch darauf, die Fans zu vereinen. Dass Fans aus aller Welt gemeinsam in einem olympischen Stadion sind, macht die Spiele so einzigartig", sagte er der BBC. Bereits Ende April hatte Tokios OK-Chef Yoshiro Mori nach einem Gespräch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe erklärt, dass eine Austragung im Sommer 2021 die einzige Option und eine weitere Verschiebung nicht möglich sei, sofern das Coronavirus weiter eine Gefahr darstelle: "In diesem Fall würden die Spiele abgesagt."



Die Spiele sollen am 23. Juli eröffnet werden. Doch im Grunde beginnen sie viel früher, denn in den Monaten vorher müssen die Teilnehmer in Qualifikationswettbewerben ermittelt werden. Wie IOC-Mitglied Coates erklärte, wird der Oktober 2020 eine entscheidende Phase sein. Wenn es Anzeichen dafür gebe, dass die Pandemie bis dahin eingedämmt, wenn auch noch nicht ausgerottet sei, werde man damit beginnen, "die verschiedenen Szenarien vorzubereiten, nach denen der Sport stattfinden könnte". Die nun vermeldete Höchstzahl an täglichen Neuinfektionen in Tokio lässt das unwahrscheinlicher wirken.

Tokioter sind geteilter Meinung

Die Bürgerinnen und Bürger in Tokio sind zur Frage der Ausrichtung der Spiele einer Umfrage zufolge geteilter Meinung. 51,7 Prozent finden, dass die Spiele und die anschließenden Paralympics entweder abgesagt oder nochmals verschoben werden sollten, wie aus einer Ende Juni veröffentlichten Umfrage der japanischen Tageszeitung "Tokyo Shimbun" unter rund 1.000 Menschen hervorging. 46,3 Prozent wollten dagegen, dass die Spiele im Sommer kommenden Jahres stattfinden.



Yuriko Koike ist Gouverneurin der Präfektur Tokio, bald muss sie sich einer Wiederwahl stellen. Einer ihrer Mitbewerber ist Taro Yamamoto. "Die Olympischen Spiele sollten abgesagt werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Spiele sicher stattfinden können und wir haben noch keinen Impfstoff", sagt Yamamoto. Auch weitere Gegenkandidaten der Amtsinhaberin sprachen sich für eine Absage oder eine weitere Verschiebung aus.

Diskussion um die Kosten

In der Diskussion bleibt neben gesundheitlichen Risiken vor allem die Kostenfrage. Nachdem die Spiele ohnehin schon deutlich teurer wurden als veranschlagt, soll nun alleine die Verschiebung auf 2021 bis zu sechs Milliarden Euro kosten - bei denen unklar ist, wer sie trägt. Für das IOC stellt sich bei den Finanzen derweil die Frage, ob die Sponsoren dabei bleiben.