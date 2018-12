Japan hat zwei weitere Todesurteile vollstreckt.

Das berichteten japanische Medien unter Berufung auf informierte Quellen. Zuletzt hatte Japan vor einem halben Jahr Mitglieder der Aum-Sekte durch den Strang hinrichten lassen. Sie waren für einen Giftgasanschlag verurteilt worden, bei dem vor 23 Jahren in der U-Bahn in Tokio 13 Menschen getötet worden waren.



Menschenrechtler prangern seit Jahren den Umgang mit Hinrichtungen und die Haftbedingungen in Japan an. Ausländische Regierungen kritisieren vor allem, dass den Todeskandidaten der Zeitpunkt ihrer Hinrichtung nicht mitgeteilt wird. Die zum Tode Verurteilten leben oft jahrelang in Einzelhaft.