In Japan sind zwei zum Tode verurteilte Mörder gehängt worden.

Das teilte das Justizministerium in Tokio mit. Zuletzt hatte das Land vor einem halben Jahr Mitglieder der Aum-Sekte durch den Strang hinrichten lassen. Sie waren für einen Giftgasanschlag verurteilt worden, bei dem vor 23 Jahren in der U-Bahn in Tokio 13 Menschen getötet worden waren. Japan gehört zu den wenigen Industrieländern, die an der Todesstrafe festhalten.