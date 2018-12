In Japan hat Kaiser Akihito sich vor seiner Abdankung im kommenden Jahr von seinen Untertanen verabschiedet.

In einer Rede zu seinem 85. Geburtstag verwies er auf die Zeit des Friedens während seiner Regentschaft. Akihito erinnerte auch an die zahllosen Menschen, die während des Zweiten Weltkriegs ums Leben gekommen waren. Es sei wichtig, den Verlust dieser Menschenleben nicht zu vergessen.



Der 85-Jährige ist seit dem Tod seines Vaters 1989 Kaiser von Japan. Im Mai wird sein ältester Sohn den Thron übernehmen.



In dieser Woche hatte die japanische Regierung beschlossen, die Militärausgaben auf Rekordhöhe aufzustocken. Begründet werden die hohen Ausgaben mit einem militärischen Machtstreben Chinas und einer Bedrohung durch Nordkoreas Raketen- und Atomprogramm.