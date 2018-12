Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Kofler, hat sich bestürzt über zwei Hinrichtungen in Japan gezeigt.

Die Todesstrafe sei eine unmenschliche und grausame Art der Bestrafung sagte Kofler in Berlin. Sie appellierte an die Regierung in Tokio, die weitere Vollstreckung von Todesurteilen auszusetzen.



In Japan wurden heute zwei zum Tode verurteilte Mörder gehängt. Das Land gehört zu den wenigen Industriestaaten, die an der Todesstrafe festhalten.