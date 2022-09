Japans Ministerpräsident Kishida teilt mit, dass Einreisen auch für Individualtouristen wieder möglich sein werden. (AP / Andres Kudacki)

Unabhängige Touristen würden vom 11. Oktober an wieder willkommen geheißen, sagte der japanische Ministerpräsident Kishida am Rande der UNO-Vollversammlung in New York. Japan hatte ähnlich wie das Nachbarland China im Kampf gegen das Coronavirus rigorose Einreisebestimmungen eingeführt. Seit Juni dürfen Touristen Japan wieder besuchen, bisher allerdings nur in Gruppen und in Begleitung von Reiseführern.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.