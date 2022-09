Japans Ministerpräsident Kishida teilt mit, dass Einreisen auch für Individualtouristen wieder möglich sein werden. (AP / Andres Kudacki)

Individualreisende könnten vom 11. Oktober an wieder das Land besuchen, sagte Ministerpräsident Kishida am Rande der UNO-Vollversammlung in New York. Derzeit ist dies nur Reisegruppen gestattet. Japan hatte ähnlich wie das Nachbarland China im Kampf gegen das Coronavirus strenge Bestimmungen erlassen.

