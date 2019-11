Bundesaußenminister Maas hat am Rande des G20-Außenministertreffens im japanischen Nagoya mit seinem türkischen Kollegen Cavusoglu gesprochen.

Über die Inhalte wurde nichts bekannt. Maas hatte zuvor angekündigt, dass er mit Cavusoglu über die Inhaftierung eines türkischen Anwalts der deutschen Botschaft in Ankara reden wolle. Die Festnahme des Mannes sei in keiner Weise nachvollziehbar, erklärte Maas. Es wird vermutet, dass der Jurist sensible Daten von Menschen aus der Türkei bei sich hatte, die in Deutschland politisches Asyl beantragt hatten.



Gestern hatte Bundesaußenminister Maas die japanische Stadt Hiroshima besucht, in der am Ende des Zweiten Weltkriegs durch eine US-Atombombe mindestens 140.000 Menschen getötet wurden.