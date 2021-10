Westlich der japanischen Hauptstadt Tokio hat ein Zugpassagier 17 Mitreisende bei einem Angriff verletzt - einen davon lebensgefährlich.

Der Fernsehsender NHK berichtet, der Mann habe zunächst Flüssigkeit in einem Waggon entzündet und danach mit einem Messer Passagiere attackiert. Nach einer Notbremsung in einem Bahnhof sei der Täter von der Polizei festgenommen worden. Was den Mann zu seiner Tat bewegte, ist nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.