Bei einem Brand in einem japanischen Filmstudio hat es mehrere Tote gegeben.

Eine genaue Zahl nannte die Polizei zunächst nicht. Mindestens 38 Menschen wurden demnach verletzt. Das Feuer ereignete sich in einem Trickfilm-Studio in der Stadt Kyoto. Es besteht der dringende Verdacht auf Brandstiftung. Ein Mann wurde festgenommen. Laut Medienberichten hatte er in dem Gebäude eine brennbare Flüssigkeit verspritzt und angezündet.