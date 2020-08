Der japanische Ministerpräsident Abe hat seinen Rücktritt angekündigt. Zur Begründung nannte er bei einer Pressekonferenz in Tokyo eine Verschlechterung seines Gesundheitszustands. Er wolle die Amtsgeschäfte noch weiter leiten, bis seine Nachfolge geregelt sei. Seit Wochen wurde über Abes gesundheitliche Verfassung spekuliert.

Mit seinem Rücktritt wolle Abe verhindern, dass sein sich verschlechternder Gesundheitszustand die nationale Politik beeinträchtige, hieß es im Vorfeld.



Abe ist der am längsten amtierende Ministerpräsident in der Geschichte Japans. Er wurde erstmals 2007 ins Amt gewählt, trat jedoch ein knappes Jahr später wegen einer Erkrankung zurück. 2012 wurde er erneut zum Regierungschef gewählt. Damals gab er an, die Krankheit überwunden zu haben.



Abe hatte zuvor in einer Pressekonferenz weitere Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus angekündigt. Seine Zustimmungswerte sind seit Beginn der Pandemie stark gesunken. Japan verzeichnet im internationalen Vergleich zwar relativ wenige Infektionsfälle. Kritiker werfen der Regierung aber Versäumnisse bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Krise vor.