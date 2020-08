Der japanische Ministerpräsident Abe hat seinen Rücktritt angekündigt. Zur Begründung nannte er bei einer Pressekonferenz in Tokyo eine Verschlechterung seines Gesundheitszustands. Abe stand vor allem für eine Wirtschaftspolitik, die Japan aus der Stagnation führen sollte.

Bei der Pressekonferenz nun bat Abe die Japaner "aus tiefstem Herzen um Entschuldigung dafür, dass er sein Amt inmitten der Coronavirus-Krise und ein Jahr vor Ablauf seiner Amtszeit" aufgebe. Er bedauere es auch, dass er aufhören müsse, ohne alle seine Ziele erreicht zu haben.



Wer sein Nachfolger ist, muss nun Abes Liberaldemokratische Partei entscheiden. Chancen dürften sich unter anderem Finanzminister Aso und Kabinettschef Suga einräumen.



Abes Zustimmungswerte waren seit Beginn der Corona-Pandemie gesunken. Japan verzeichnet im internationalen Vergleich zwar relativ wenige Infektionsfälle. Kritiker werfen der Regierung aber Versäumnisse bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Krise vor.

Ende einer Ära

Abe ist der am längsten amtierende Ministerpräsident in der Geschichte Japans. Er wurde erstmals 2007 ins Amt gewählt, trat jedoch ein knappes Jahr später wegen einer Erkrankung zurück. 2012 wurde er erneut zum Regierungschef gewählt.



Viele verbinden mit seinem Namen die sogenannten "Abenomics" - eine Wirtschaftspolitik, die Konjunkturmaßnahmen mit der Bereitstellung von mehr Geld für den Markt und Strukturreformen verband. Der frühere deutsche Botschafter in Peking, Stanzel, sagte im Deutschlandfunk, es sei Abe nicht ganz geglückt, dem Land zu einem neuen Boom zu verhelfen. Den großen Aufschwung habe er nicht geschafft. Das habe vor allem an Problemen bei den versprochenen Strukturreformen gelegen, meinte Stanzel. Zudem habe sich die Umsetzung von Abes Plänen sehr in die Länge gezogen. Das habe seinem Image geschadet.



Was Abe in seiner Amtszeit nicht mehr gelang, war eine Verfassungsreform. Abe wollte die pazifistisch ausgerichtete Nachkriegsverfassung Japans umschreiben und so das japanische Militär wieder aufwerten.

Merkel bedauert Rücktritt

Bundeskanzlerin Merkel bedauerte Abes Rücktritt. Er sei immer ein konstruktiver und verlässlicher Partner im gemeinsamen Engagement für Multilateralismus, Freihandel, friedliche Streitbeilegung und regelbasierte Ordnung gewesen, teilte Merkel mit. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen dankte Abe für seinen Beitrag zur Erweiterung der Beziehungen zwischen der EU und Japan. Der Kreml erklärte, Abes Einsatz für die russisch-japanischen Beziehungen sei von unschätzbarem Wert gewesen. Ein chinesischer Außenamtssprecher nannte Abes Rücktritt lediglich eine "innere Angelegenheit" Japans.



IOC-Präsident Bach erklärte, der Rücktritt des japanischen Regierungschefs habe ihn sehr traurig gemacht. Abe sei eine treibende Kraft dafür gewesen, dass die Olympischen Spiele 2020 an Tokio vergeben worden seien und wegen Corona um ein Jahr verschoben werden konnten.