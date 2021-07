Knapp drei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio gibt es einen weiteren Corona-Fall unter einreisenden Athleten.

Wie die japanische Regierung mitteilte, wurde ein Mitglied des Olympia-Teams aus Serbien bei der Ankunft am Flughafen Haneda in Tokio positiv auf das Coronavirus getestet. Die Person sei isoliert und vier andere Mitglieder des Teams in eine Unterkunft nahe des Flughafens gebracht worden. Die Mannschaft hätte eigentlich zum Trainingslager in Nanto in der Präfektur Toyama weiterreisen sollen.



Zuvor waren schon zwei Mitglieder der Olympia-Mannschaft aus Uganda positiv getestet worden. Dies löste in Japan Zweifel an den Schutzmaßnahmen rund um die Olympischen Spiele aus. Diese waren wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben worden und sollen nun am 23. Juli beginnen.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.