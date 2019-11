In Tokio sind die Bauarbeiten am neuen Nationalstadion abgeschlossen, das die zentrale Sportstätte der Olympischen Spiele werden soll.

Wie die Betreiber mitteilen, stehen vor der Eröffnung des Stadions am 21. Dezember noch abschließende Qualitäts- und Sicherheitsüberprüfungen an. Die Baukosten werden mit umgerechnet rund 1,1 Milliarden Euro angegeben. Während der Olympischen Sommerspiele in der japanischen Hauptstadt ab dem 24. Juli sollen dort die Leichtathletik-Wettbewerbe und Fußballspiele ausgetragen werden.