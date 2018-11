Der japanische Autohersteller Nissan hat die Absetzung von Verwaltungsratschef Ghosn beschlossen.

Japanische Medien berichten über eine entsprechende Entscheidung des Verwaltungsrats. Ghosn war am Montag in Tokio nach einer Befragung durch die Staatsanwaltschaft festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, jahrelang ein viel zu niedriges Einkommen deklariert zu haben. Zudem soll er Nissan-Firmenkapital veruntreut und damit Luxuswohnungen in vier Ländern gekauft haben. - Ghosn ist Chef des französischen Autobauers Renault und der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi.