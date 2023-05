Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida (AP / Andres Kudacki)

Die japanische Küstenwache teilte mit, Pjöngjang habe erklärt, dieser werde in den kommenden Tagen in Umlauf gebracht. Es könnte sich um den erwarteten Versuch handeln, einen militärischen Spionagesatelliten in Betrieb zu nehmen.

Der japanische Ministerpräsident Kishida forderte Nordkorea auf, den Start zu unterlassen. Kabinettschef Matsuno erklärte, ein Raketenstart durch Nordkorea - auch wenn er als Satellitenstart bezeichnet werde - betreffe die Sicherheit der japanischen Bürger.

